Анастасия Долгова завоевала золото Кубка России

Город Спорт
24-11-2023
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Севастопольская спортсменка Анастасия Долгова завоевала золотую медаль на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ.

Анастасия  – спортсменка спортивной школы олимпийского резерва №8, член сборной команды России, заняла 1 место на дистанции 2000 м в байдарке-одиночке.

Соревнования проходили с 20 по 23 ноября в Краснодаре, где принимают участие более 300 сильнейших спортсменов.

Напомним, севастопольская спортсменка Анастасия Долгова завоевала пять медалей на соревнованиях по гребле каноэ «Кубок Доброй Воли».

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