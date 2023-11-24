Анастасия Долгова завоевала золото Кубка России

Севастопольская спортсменка Анастасия Долгова завоевала золотую медаль на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ.

Анастасия – спортсменка спортивной школы олимпийского резерва №8, член сборной команды России, заняла 1 место на дистанции 2000 м в байдарке-одиночке.

Соревнования проходили с 20 по 23 ноября в Краснодаре, где принимают участие более 300 сильнейших спортсменов.

Напомним, севастопольская спортсменка Анастасия Долгова завоевала пять медалей на соревнованиях по гребле каноэ «Кубок Доброй Воли».