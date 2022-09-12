Горлов решил выследить, кто бросает мусор на стихийную свалку на Героев Сталинграда

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов решил лично разобраться, кто выбрасывает мусор на стихийной свалке в районе дома № 60 на проспекте Героев Сталинграда.

Глава горхоза после публикаций жителей в соцсетях о том, что по данному адресу неизвестные выбрасывают различный бытовой мусор, посетил лично близлежащие дворы. Он продемонстрировал на видео, что возле каждого подъезда установлены мусорные контейнеры. В связи с этим выразил непонимание, кому и зачем нести туда мусор, если возле дома есть оборудованная площадка.

«Мы поставим туда камеру и понаблюдаем за теми людьми, кто туда выбрасывает мусор», — подчеркнул Горлов.

Что касается уже образовавшейся горы мусора, то главный коммунальщик пояснил, что данная территория находится в распоряжении юридического лица и город не должен там убирать. При этом лицу выписано предписание о надлежащем содержании своего участка, но оно не выполняется.

Напомним, недавно сообщалось, что на проспекте Победы в Севастополе неизвестные скинули несколько кубометров бытового мусора в овраг.

Ольга Сурикова