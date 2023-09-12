В Севастополе упала стоимость вторичной недвижимости

Правда, всего на 1%. Такие данные публикует «Авито Недвижимость».

В Севастополе средняя стоимость 3-комнатных квартир на вторичном рынке составляет 9,6 млн рублей (-2% за год), объектов с 4 комнатами и более — 14,9 млн рублей (за год не изменилась).

Интересно, что в среднем по стране цены на вторичную недвижимость напротив выросли на 13%. Интересно, что на фоне роста цен снизился объем предложения вторичной недвижимости.

«Снижение объема предложения свидетельствует об активизации спроса и оживлении рынка вторичной недвижимости по сравнению с ситуацией годичной давности. Объекты быстрее продаются, поэтому и объявлений на платформе остается меньше. Продавцы назначают более высокую стоимость, реагируя на активизацию спроса и уменьшение числа действительно качественных лотов, которые вышли на рынок в 2022 году. Также сегодня владельцы недвижимости в большей степени, чем год назад, могут позволить себе подождать клиента, готового заплатить требуемую цену, поэтому реже соглашаются на дисконт», — комментирует Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

Спрос на вторичном рынке жилья за год вырос в 30 из 33 городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости». Самый большой рост в Симферополе (+64%), Казани (+46%) и Томске (+40%), снижение — в Москве (-26%), Сочи (-9%) и Кирове (-3%). Интерес к трехкомнатным квартирам за год вырос в 27 регионах, к объектам с четырьмя комнатами и более — в 20 регионах. Интересно, что в столице только сегмент самых больших квартир за год показал рост спроса на вторичном рынке жилья.

Дарья Тимофеева

Фото: pxhere.com