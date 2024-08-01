В ходе заседания архитектурно-художественного совета одобрен проект ЖК рядом с парком Победы

Благоустройство
01-08-2024
Комментариев нет

В ходе заседания три из пяти проектов получили одобрение. Среди согласованных проектов — жилой комплекс рядом с Парком Победы, в районе улицы Щитовой. На территории предусмотрена парковка на 96 мест, детская и спортивная площадки, озеленение, а на крыше домов планируется создать зону отдыха.

Пять здания будут иметь по восемь этажей.

Проект рассматривали повторно, авторы учли полученные ранее замечания: изменили расположение входных групп, цветовое решение и стиль фасада, добавили ниши для кондиционеров.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Анна Левина

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *