В ходе заседания архитектурно-художественного совета одобрен проект ЖК рядом с парком Победы

В ходе заседания три из пяти проектов получили одобрение. Среди согласованных проектов — жилой комплекс рядом с Парком Победы, в районе улицы Щитовой. На территории предусмотрена парковка на 96 мест, детская и спортивная площадки, озеленение, а на крыше домов планируется создать зону отдыха.

Пять здания будут иметь по восемь этажей.

Проект рассматривали повторно, авторы учли полученные ранее замечания: изменили расположение входных групп, цветовое решение и стиль фасада, добавили ниши для кондиционеров.

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Анна Левина