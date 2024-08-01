На фасаде севастопольской школы появится изображение Героя Советского Союза В. С. Пилипенко

Благоустройство Культура
01-08-2024
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Архитектурно-художественный совет согласовал проект мурала с изображением Героя Советского Союза В. С. Пилипенко. Нанести его планируют на фасад здания школы № 60 по адресу Школьный пер., 2, которая носит имя Героя. У членов архсовета возникли замечания, касающиеся шрифта, концепции и масштабов изображения.

После того, как будут представлены варианты, архитектурный совет даст свои оценки и предложения, какое изображение всё-таки лучше подходит для размещения на фасаде здания.

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Анна Левина

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