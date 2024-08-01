Песков пригласил представителей ЮНЕСКО в Херсонес Таврический

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пригласил представителей ЮНЕСКО приехать в Крым и восхититься тем, каким стал Херсонес.
«Нет худа без добра. Представители ЮНЕСКО при желании могут приехать в Крым, в Херсонес Таврический и восхититься тем, каким он стал», — сказал Песков.
Так он отреагировал, отвечая на вопрос по поводу требований Украины признать Херсонес объектом культурного наследия, которому угрожает разрушение.
В Севастополе 30 июля состоялось открытие музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».
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Ольга Сурикова