В Херсонской области определились с административно-территориальным делением

Военно-гражданская администрация Херсонской области издала указ об административно-территориальном устройстве территорий региона подконтрольных России.

«Созданы Херсонский и Новокаховский городские, а также 18 муниципальных округов», – сказано в сообщении администрации. Такое деление ляжет в основу система органов государственной власти и местного самоуправления.

Административным центром признан город Херсон. В составе региона созданы Алешкинский, Белозёрский, Бериславский, Великоалександровский, Великолепетихский, Верхнерогачикский, Высокопольский, Генический, Голопристанский, Горностаевский, Ивановский, Каланчакский, Каховский, Нижнесерогозский, Нововоронцовский, Новотроицкий, Скадовский и Чаплынский муниципальные округа.

Напомним, движение по Антоновскому мосту в Херсоне перекрыто из-за нанесенного этой ночью, 27 июля, вооружёнными силами Украины ракетного удара.

Дмитрий Островский