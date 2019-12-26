25 декабря в Малом зале Византийской экспозиции в Херсонесе открылась выставка «Светлый праздник Рождества: от сердца к сердцу».

На выставке представлена коллекция новогодних и рождественских открыток с изображением Деда Мороза и Снегурочки, праздничных украшений и красавицы-елки, а также библейских сюжетов и детских портретов на семейных рождественских торжествах.

Большую часть тематических карточек предоставил Вадим Николаевич Прокопенко, руководитель Исторического клуба «Севастополь Таврический».

Альбина Тищенко, начальник отдела развития Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», отметила, что выставка очень познавательна. В витринах можно увидеть открытки начала ХХ века, которые производились в дореволюционной России и зарубежье, а также

образцы советских поздравительных карточек более позднего периода.

Помещение декорировано игрушками и украшениями прошлого столетия, а также различными

бытовыми предметами того времени, которые предоставили работники музея.

Выставка «Светлый праздник Рождества: от сердца к сердцу» будет открыта до 25 января 2020 года с 09:00 до 17:00.

Стоимость билетов: взрослый – 100 рублей, детский — 50 рублей.

По материалам пресс-службы музея-заповедника Херсонес Таврический (и фото)