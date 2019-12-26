Севастопольцев приглашают на новогоднюю ярмарку

С 27 по 29 декабря по ул. Героев Бреста, 29 А, на площадке перед Китай-городом будет проходить новогодняя ярмарка. Время работы: с 9:00 до 18:00.

На ярмарке будут представлены товары крымских и севастопольских фермеров, сладости, новогодние пряники. Также приглашены гости из других городов: мастерская «Винтажный шар», г. Великий Новгород, фабрика «Елочка» г. Клин. Также будут мандарины из Абхазии.

Стеклодувная фабрика в г. Клин работает уже более 170 лет. Сначала на ней делали бусы, мелкую стеклянную посуду для лабораторий, а затем елочные украшения. Это старейшая фабрика в России по производству ёлочных игрушек.

Также каждый день на ярмарке будут народные гуляния, игры, конкурсы для детей и взрослых.

По материалам группы ВК Севярмарка (и фото)