Заработал сайт Всероссийской переписи населения 2020

Заработал официальный сайт Всероссийской переписи населения 2020 года.

Яркий мультимедийный ресурс www.strana2020.ru будет знакомить посетителей с ходом подготовки и проведения переписи.

В разделе «Новости» размещена свежая и актуальная информация в виде сообщений, пресс-релизов, анонсов предстоящих событий, а также комментариев руководства Росстата и экспертов. Наиболее интересные статьи о ВПН-2020, вышедшие в СМИ, находятся в разделе «Публикации». Библиотека материалов о

переписи постоянно пополняется.

Также на сайте размещены видеоролики, объясняющие значение переписи и основные термины (почему перепись важна для будущего страны, как пройдет первая российская цифровая перепись, почему не стоит бояться за конфиденциальность личных сведений, что такое домохозяйство и т.д.).

Скоро на сайте появится раздел «Конкурсы и викторины», посетители смогут проголосовать за талисман переписи. Планируется провести конкурсы фотографий, видеороликов и детских рисунков.

В разделе «Хочу стать переписчиком» можно ознакомиться с информацией об условиях работы во время переписи, а также найти ссылки на страницы региональных подразделений Росстата. Кроме того, на сайте собраны все законодательные и нормативные документы, касающиеся Всероссийской переписи населения 2020 года. Напомним, в Севастополе перепись будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года. Переписчики во время опроса будут пользоваться планшетами, а жители с 1 по 25 октября смогут самостоятельно поучаствовать в переписи, заполнив анкету на сайте. Прошедшим интернет перепись нужно будет сообщить код-подтверждение переписчику.

По материалам Крымстата

Фото: 1year.strana2020.ru