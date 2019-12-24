Происшествия

Недалеко от памятника Солдату и Матросу обнаружили старый снаряд

24-12-2019
выпускающий редактор
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Сегодня на ул. Капитанская, недалеко от памятника Солдату и Матросу, в ходе земляных работ был обнаружен взрывоопасный предмет.
 
Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место находки.  Специалисты обследовали найденный боеприпас времен ВОВ — авиабомбу  — и пришли к выводу, что транспортировать его нельзя. Решено было уничтожить взрывоопасный предмет на месте.
 
 
Приняты все необходимые меры безопасности, территория оцеплена. Вечером 24 декабря в ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности обсудили предполагаемый ход работ.
 
 
По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю (и фото)

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