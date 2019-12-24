Недалеко от памятника Солдату и Матросу обнаружили старый снаряд

Сегодня на ул. Капитанская, недалеко от памятника Солдату и Матросу, в ходе земляных работ был обнаружен взрывоопасный предмет.

Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место находки. Специалисты обследовали найденный боеприпас времен ВОВ — авиабомбу — и пришли к выводу, что транспортировать его нельзя. Решено было уничтожить взрывоопасный предмет на месте.

Приняты все необходимые меры безопасности, территория оцеплена. Вечером 24 декабря в ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности обсудили предполагаемый ход работ.

По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю (и фото)