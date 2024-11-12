В Херсонесе нашли редкую монету во время укладки канализационной трубы

В траншее для укладки канализационной трубы археологи нашли в Херсонесе золотую монету ‒ солид византийского императора Константина V Копронима.

Он правил в VIII веке, был талантливым полководцем и ярым иконоборцем. В коллекции музея-заповедника есть еще две золотые монеты Константина V Копронима, но сохранность этой ‒ самая лучшая.

По словам историка Даниила Костромичева, в это время Византия переживала кризис денежного обращения, и выпуск монет был ограничен. На монете изображены Константин V и его сын Лев. Известно также, что Константин V Копроним известен своей жесткой политикой против иконопочитателей, что негативно сказалось на его репутации.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер