Депутаты предлагают сделать 28 декабря выходным днем

Заместитель руководителя Фракции ЛДПР Станислав Наумов предложил сделать 28 декабря выходным днем, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце 2024 года.

Наумов считает, что не во всех сферах есть необходимость работать в последнюю субботу года, и правильная организация труда позволит завершить задачи за пять дней.

Он подчеркивает важность новогодних каникул для семейного времяпрепровождения и внутреннего туризма.

«Такой шаг может положительно сказаться на внутреннем туризме, ведь многие семьи воспользуются возможностью провести время вместе, отправившись в путешествие. Важно, чтобы подобные инициативы учитывали интересы работников и способствовали улучшению их качества жизни. ЛДПР выражает надежду, что это предложение будет рассмотрено и поддержано», — отметил вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев.

Добавим, что в этом году 29 декабря выпадает на воскресенье, 30 декабря – понедельник.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер