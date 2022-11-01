В Херсоне на 15 км от Днепра расширяют зону эвакуации

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о решении расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра.

Это касается Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

«В связи с возможностью применения украинским режимом запрещенных методов войны, а также наличия сведений о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области», — пояснил Сальдо.

Напомним, в Крыму с 22 октября во всех центрах «Мои Документы» начался прием заявлений от граждан, вынужденно покинувших Херсон и правобережную часть Херсонской области.

Ольга Сурикова