Минтранс и РЖД готовятся к началу пассажирских перевозок в Крым

Возможность начала пассажирских перевозок на Крымский полуостров обсуждается представителями Минтранса России и холдинга «Российские железные дороги» (РЖД), заявил глава министерства Виталий Савельев в рамках открытого диалога в Совете Федераций.

«Если раньше у нас были какие-то опасения, что РЖД могут попасть под санкции, у них много международных проектов, сейчас это все проще», — сказал Савельев, уточнив, что в данный момент с РЖД ведутся обсуждения начала пассажирских перевозок в Крым.

Также, по его словам, оговаривается возможность уменьшения времени железнодорожных поездок в Крым.

Как известно, сейчас перевозки в Крым осуществляет частный железнодорожный оператор «Гранд сервис экспресс».

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Ольга Сурикова