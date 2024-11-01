Севастопольцу вынесен приговор за госизмену

Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя Николая Лозенко.

В 2017 году в Мелитополе мужчина был привлечен представителем службы безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству. В июле 2022 года севастополец делал фото и видео, а также передавал сведения о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации.

Лозенко приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 340 тыс. рублей.

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Анна Левина