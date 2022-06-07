В Госпрограмму включат реконструкцию гидроузла и котельных в Севастополе

Проблемы заслушаны в Совете Федерации

На заседании Совета Федерации обсуждались коммунальные проблемы Севастополя, в том числе повышение качества водоснабжения города.

В своем докладе губернатор Михаил Развожаев отметил, что городу для выполнения поручения Президента о привлечении 200 миллиардов частных инвестиций к 2025 году, необходимо развивать городскую инфраструктуру. Как перспективный район он назвал северную часть города. И подчеркнул, что городские власти рассчитывают на госпрограмму и поддержку.

Развожаев среди первоочередных задач назвал модернизацию самого крупного гидроузла Севастополя с увеличением мощности подачи очищенной воды в систему водоснабжения города, а также строительство дополнительных водоводов, которые будут обеспечивать водой южную часть Севастополя, а также Инкерман и Балаклаву, говорится в сообщении пресс-службы правительства города.

Отдельно он коснулся состояния системы теплоснабжения, так как износ ее оборудования уже составляет порядка 70%.

«Для повышения эффективности системы теплоснабжения Севастополя нам нужно вывести из эксплуатации старую ТЭЦ, построив 11 новых блочно-модульных газовых котельных, и реконструировать (перевести на газ) 21 угольную и мазутную котельную. Севастополь нуждается также в техническом перевооружении и реконструкции тепловых сетей протяженностью более 32 км», — доложил градоначальник.

В свою очередь, комитет СФ предложил включить в проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития города федерального значения Севастополя» ряд положений.

В частности, будет рекомендовано правительству России рассмотреть вопрос о включении в Госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» ряда мероприятий по софинансированию, в том числе реконструкции гидроузла № 3, реконструкции 7 котельных, разработки проектно-сметной документации и последующей реконструкции 14 угольных котельных, разработки проектно-сметной документации и последующего строительства 11 автоматизированных блочно-модульных газовых котельных, разработки проектно-сметной документации и последующей реконструкции тепловых сетей Севастополя.

Как уже сообщалось, в Совете Федерации с 6 по 8 июня проходят Дни Севастополя. В повестке заявлены также темы развития туризма, здравоохранения и спорта.

Ольга Сурикова