Севастополец может сесть на два года за ловлю рыбы и крабов на мысе Айя

Использовал запрещенные средства ловли

В Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя за незаконную добычу водных биоресурсов на территории заповедника «Мыс Айя».

«В мае 2020 года полицейские выявили рыбака-правонарушителя, который, находясь на водоохранной территории заповедника «Мыс Айя» без соответствующих документов, используя запрещенное колющее орудие типа «острога», занимался ловлей рыбы и добычей крабов в период их нереста», — говорится в сообщении полиции города.

Установлено, что он успел выловить 6 экземпляров рыб таких видов, как: морской ерш, бычок-кругляш, а также 19 экземпляров краснокнижного каменного краба. Было подсчитано, что ущерб государству составил 27 тысяч рублей.

Свою вину задержанный признал.

Его дело рассмотрит Балаклавский районный суд, ему грозит лишение свободы на два года.

Напомним, в Севастополе было возбуждено уголовное дело на местного жителя за незаконный вылов рыбы на территории заповедника «мыс Айя», ему грозит штраф в 500 тысяч рублей.

Ольга Сурикова