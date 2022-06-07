Подрядчик получил 2,3 млн рублей за «липовый» аудит медучреждений

Предоставил подложные акты

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при выполнении подрядчиком государственного контракта для медицинских учреждений.

Прокуратурой установлено, что между ГБУ здравоохранения Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» и фирмой-исполнителем заключен контракт на проведение с декабря 2020 по март 2021 года работ по техническому аудиту 160 объектов, принадлежащих 19 учреждениям здравоохранения на сумму 2 млн 310 тыс. руб.

«Однако указанные работы фирмой-подрядчиком не проведены, при этом исполнитель предоставил заказчику подложные акты выполненных работ, на основании которых последний перевел денежные средства на расчетный счет фирмы в полном объеме», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

На подрядчика Следкомом заведено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Напомним, ранее было заведено уголовное дело на генерального директора ООО «Первая энергетическая компания» за мошенничество в особо крупном размере при выполнении госконтракта.

Ольга Сурикова