В Госдуме заявили, что у электронных повесток в этот призыв не будет юридической силы

О возможности такой рассылки ранее говорил военком Москвы.

Отправленные в весенний призыв электронные повестки не будут иметь юридической силы, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов корреспонденту SHOT.

По его словам, электронная рассылка повесток будет проходить в тестовом режиме.

Тестовая рассылка повесток будет проходить «для того, чтобы понять: доходят они вообще или нет», для апробации системы, пояснил он.

Позднее было уточнено, что рассылаемые в тестовом режиме электронные повестки должны дублироваться традиционными способами.

Напомним, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки, они будут иметь равную юридическую силу.

Ольга Сурикова