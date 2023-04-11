В Госдуме узаконят электронные повестки в военкомат

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки, они будут иметь равную юридическую силу, передает ТАСС. Соответствующие поправки одобрены ко второму чтению законопроекта, направленного на создание единого реестра военнообязанных.

По его словам, планируется сохранить и традиционные бумажные повестки, которые будут отправляться почтой. Также предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде.

«При этом военнообязанный может получить их либо через личный кабинет, либо через портал госуслуг, либо в многофункциональных центрах», — пояснил он, добавив, что все повестки — и в электронном виде, и в бумажном, — будут иметь одинаковую юридическую силу.

Глава комитета считает, что данная система также позволит создать единую базу, что позволит сократит до минимума количество вызовов в военкомат для уточнения данных. Также, по его словам, уклонистам от призыва на срочную службу будет приходить цифровое уведомление с запретом на выезд из РФ. Позже на такого военнообязанного могут наложить запрет на вождение транспортных средств, а также на продажу и покупку недвижимость, оформление кредитов прочее.

Картаполов добавил, что военнообязанный сможет дистанционно оспорить данные решения в течение пяти дней.

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Ольга Сурикова

Фото: MediaLab