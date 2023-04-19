Сержант из ЧФ пытался застрелить командира за пропажу брата

Севастопольский гарнизонный военный суд дал 10 лет строгого режима сержанту одного их подразделений Черноморского флота за выстрел в голову командира отделения.

Как выяснило следствие, в марте прошлого года, находясь на территории ДНР, сержант Дмитрий (имя изменено) просил у замкомандира взвода перевести в их подразделение его брата. На что получил отказ. В последствии брат Дмитрия пропал без вести, в этом он обвинил командира отделения и попытался убить его выстрелом в голову.

Командир выжил, а Дмитрий приговорен к 10 годам строгого режима и к выплате потерпевшему 400 тыс. рублей.

Напомним, в Севастополе по решению суда 13 гражданам из числа детей-сирот получили благоустроенное жилье, сообщает пресс-служба прокуратуры города.