В Госдуме рассмотрят севастопольский законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ-отношений

Передан Володиным

Законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, разработанный заксобранием Севастополя передан в профильный комитет Государственной Думы РФ. Документ был направлен спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Законопроект предполагает наказание за пропаганду ЛГБТ-отношений среди всех групп населения. Сейчас ответственность существует только за распространение среди детей.

При этом противоправным считается только умышленное совершение лицом соответствующих публичных действий, непосредственно направленных на распространение и популяризацию информации, не вписывающейся в традиционные ценности.

Предполагается, что штрафы будут составлять от 40 тысяч до 10 миллионов рублей. В частности, самый крупный штраф может быть назначен юридическим лицам, которые пропагандируют ЛГБТ-отношения среди несовершеннолетних через СМИ или интернет. Гражданам в этом случае грозит штраф от 100 до 500 тысяч.

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Ольга Сурикова