В Госдуме предложили объявить выходными дни со 2 по 5 мая

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков направил губернаторам обращения с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими в этом году.

«Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими в их регионах. Тогда майские праздники продлятся с 1 по 9 мая», — цитирует пресс-службу «Новых людей» «РИА Новости».

Свою инициативу депутат пояснил, что многие россияне испытывают весеннюю депрессию:

«Майские праздники в этом году должны стать полноценным отдыхом для людей. 37% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии: рост в 2 раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало. Нужно дать людям нормально отдохнуть».

Ранее «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, которым предложили ввести длинные выходные с 1 по 9 мая, при этом сократив новогодние праздники на 4 дня.

В этом случае принятие законопроекта не изменит число нерабочих дней, а также не потребует дополнительных бюджетных расходов.

Дарья Тимофеева

Фото: pro-dachnikov.com