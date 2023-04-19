Житель Новосибирска из тюрьмы «развел на деньги» двух севастопольских пенсионеров

В Севастополе оперативники задержали жителя Новосибирской области, подозреваемого в телефонных мошенничествах. Он обзванивал людей и «разводил их на деньги» по схеме «Ваш родственник попал в беду».

Оперативники выяснили, что в 2019 году, находясь на тот момент в местах лишения свободы, 33-летний житель Новосибирской области раздобыл мобильный телефон и стал звонить пожилым жителям Нахимовского района Севастополя.

Потенциальным жертвам аферист представлялся сыном и плаксивым голосом сообщал, что стал виновником ДТП или избил кого-то. Не давая опомниться перепуганным пенсионерам, мошенник тут же менял голос, представлялся сотрудником правоохранительных органов и убеждал, что для освобождения от уголовной ответственности их, якобы попавшего в беду родственника, требуется крупная сумма денег.

Таким образом ему удалось обмануть двух пенсионерок, которые перечислили на продиктованный им счет в общей сложности более 160 тысяч рублей. Еще семь покушений по аналогичной схеме в отношении жителей Севастополя не принесли ему желанного результата.

Оперативники установили причастность новосибирца, который к тому времени находился на свободе, к совершенным ранее мошенничествам. В ходе выезда в служебную командировку в Новосибирскую область он был задержан.

Мужчина признался в содеянных преступлениях и рассказал, что 18 лет провел в местах лишения свободы, в том числе за кражи, грабежи и мошенничества.

Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ольга Сурикова