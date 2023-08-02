В античном Херсонесе показали «Лебединое озеро»

В рамках VII Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес» состоялся показ балета «Лебединое озеро» в исполнении труппы Пермского театра.

Летняя модульная сцена традиционно установлена просто среди руин древнего города. Таким образом, главными декорациями балета стали стены античного Херсонеса и бухта.

Партию Зигфрида в балете исполнил всемирно известный танцор Сергей Полунин, партию Одетты — солистка Московского музыкального театра Ксения Рыжкова.

Полунин отметил, что «Лебединое озеро» – одно из его самых любимых произведений.

«Обстоятельства подталкивают вернуться в классический балет, для меня это вызов, потому что уже несколько лет я его не танцевал, но всегда приятно, потому что это, в принципе, довольно легко дается телу, и я получаю от этого огромное удовольствие», — поделился артист.

Вместе с тем Полунин отметил и сложности, связанные с выступлением на открытой сцене.

«Сложности возникают, если есть ветер, сцена начинает ходить, оживать, становится чуть небезопасно. Но сегодня идеальная погода. Мне нравится, когда на выступлении есть природа, свежий воздух. Само место здесь создает половину успеха», — отметил он.

А вот губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал скорый переезд фестиваля в стационарный театр оперы и балета, как только тот будет достроен: «В ближайшее время достроим театр оперы и балеты на мысе Хрустальном, и фестиваль перейдет туда. Мы с ностальгией будем вспоминать эту сцену в Херсонесе, теплые вечера, особую атмосферу».

В рамках фестиваля «Лебединое озеро» покажут 2, 3 и 4 августа. А с 9 по 12 августа здесь же пройдет спектакль «Страсти по Бумбарашу» в исполнении театра Олега Табакова.

Билеты доступны на официальном сайте государственного историко-археологического музея заповедника «Херсонес Таврический», а также в кассах музея-заповедника в Севастополе.

Организаторами VII Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес» выступают АНО «Русские сезоны» и ООО «Вижн Медиа Центр» в сотрудничестве с государственным музеем-заповедником «Херсонес Таврический». Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации и правительства города Севастополя.

Дарья Тимофеева

Фото: Херсонес Таврический