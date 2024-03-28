В госдепе США сообщили, что не поддержат Францию при вводе войск на Украину

Американских войск не будет на Украине. Об этом 27 марта сообщил представитель госдепа США Мэтью Миллер на брифинге с журналистами.

Он отметил, что Франция давний союзник США, но Вашингтон не поддержит Париж в случае введения войск на Украину.

«Мы ясно дали понять, что Соединенные Штаты не собираются отправлять какие-либо войска в Украину», — подчеркнул Миллер.

Меж тем в начале апреля Госсекретарь США Блинкен посетит Париж, где планирует обсудить с Эммануэлем Макроном очередные поставки для ВСУ.

Напомним, директор ФСБ Александр Бортников заявил, что теракт в «Крокусе Сити Холле» готовили «исламисты», которым содействовали спецслужбы Украины.