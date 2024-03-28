В Севастополе простились со старшиной, кавалером ордена Мужества

Сегодня, 28 марта, в Севастополе простились с гвардии старшиной 2-й статьи, старшим оператором противотанкового взвода Денисом Усольцевым.

Денис Витальевич родился в Севастополе, учился в школе №9, затем переехал в Вилючинск Камчатского края по месту службы отца. Школу окончил уже в Вилючинске и затем поступил в Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова.

Осенью 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации. Службу проходил в морской пехоте на Донецком направлении. За мужество и отвагу был награжден орденом Мужества. Погиб в результате ракетной атаки в районе Еленовки Донецкой народной республики.