Развожаев добивался от Горлова превентивных мер в борьбе с американским вредителем

В этом году практически нет жалоб на пораженные деревья

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подверг критике принимаемые директором департамента городского хозяйства Евгением Горловым меры по борьбе с американской бабочкой. Вопрос был поднят в ходе аппаратного совещания 20 июня.

В своем докладе глава горхоза отметил, что в этом году не в каждом районе были выявлены очаги поражения растений опасным вредителем. На данный момент заключены договоры и производится обработка деревьев, на которых завелись уже гусеницы.

«По бабочке договор заключается, когда случаи появляются? Должна же быть профилактическая обработка. Когда случай появился, чего заключать уже контракт», — прокомментировал Михаил Развожаев.

В ответ Горлов уточнил, что имел ввиду начальную стадию образования очага поражения насекомым. «Поливать растения, если на нем нет образований, это недопустимо. Образование бабочки делится на три этапа, обработку нужно проводить на втором этапе», — сказал он.

На уточняющий вопрос о проведении все-таки профилактических мероприятий, принятии превентивных мер, которые позволили бы еще в мае обработать деревья, глава департамента высказал мнение, что это достаточно дорогая процедура получится и специалисты обходят деревья в мае — это уже является профилактической мерой.

«Как-то не убедительно звучит по бабочке. То, что вы сейчас говорите: это то, что когда появилось, мы пошли обработали, но это получается де-факто: пропустили и вот получили массовые явления», — продолжил губернатор добиваться уточнения возможности принятия мер до того, как на дереве уже появятся гусеницы.

И на пояснение Горлова о дороговизне обработки каждого дерева в мае, глава города попросил предоставит ему расчеты по профилактической обработке деревьев.

Напомним, в Севастополе каждый год сотни деревья и растения поражает вредитель —американская белая бабочка. Ее гусеницы поселяются на деревьях и объедают листву, оставляя скелет, опутанный паутиной, а также насекомые заползают с поврежденных деревьях в дома жителей.

Ольга Сурикова