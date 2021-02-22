В СевГУ ответили на внесение вуза в санкционный список Украины

Ректор университета расценил это как выдающуюся заслугу

Севастопольский государственный университет попал под санкции Украины. Президент соседнего государства Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО «О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Данное решение прокомментировал ректор СевГУ Владимир Нечаев.

«Было много антироссийских санкций, но я не слышал, чтобы в них попадали университеты. Нужно было совершить выдающееся, чтобы из всех университетов России выбрали именно нас. Как говорил Ленин, если нас перестали ругать, значит, мы делаем что-то не так. Я думаю, если нас отправили в санкционный список, значит, мы делаем все так», — приведен на сайте вуза ответ ректора.

По мнению Нечаева, решение украинских властей говорит о том, что Севастопольский госуниверситет «представляет значимую величину, на которую стоит обращать внимание даже целому президенту Украины». При этом он подчеркнул, что вуз не ведет антиукраинской политики. И высказал предположение, что такая реакция главы украинского государства могла быть вызвана динамикой развития вуза, его технологической составляющей.

«У нас есть украинские студенты. Раньше их было больше. Сейчас они уже не составляют большинство иностранных студентов. Последние годы приезжают в основном ребята из Донецка и Луганска. Возможно, для семей из Украины эти санкции станут ограничением на поступление. Но в целом абитуриенты из Украины не слишком нацелены на российские вузы. В основном поступают те, чьи семьи предполагают переезд в Россию. Они выбирают наш университет, потому что у нас очень серьезный набор востребованных специальностей: технических, гуманитарных, социально-экономических», — говорится в ответе Нечаева.

Ольга Сурикова