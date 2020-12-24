В гериатрическом центре Севастополя обнаружен COVID-19

Власти бьют тревогу

В Севастополе случай заражения коронавирусом выявлен в ГБУ «Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Предположительно, с вирусом вернулся из больницы один из подопечных. Такая информация была озвучена на заседании правительства Севастополя.

Один из подопечных центра был в больнице с подозрением на инсульт. Сейчас уже заболели три человека, передают «Вести.Севастополь».

Еще у одного человека диагноз не подтвердился. Сейчас предпринимаются меры по нераспространению вируса в центре.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение, чтобы все подопечные и персонал гериатрического центра были протестированы на коронавирусную инфекцию. Также проверка будет проведена в медучреждении, где находился заболевший.

В интернате в настоящее время находятся 175 человек.

Напомним, Севастопольский городской суд отказался отменять обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет.