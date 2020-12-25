На Камышовом шоссе вечером был сбит пешеход

Все сложилось один к одному

В Севастополе на недавно открытом после реконструкции четырёхполосном Камышовом шоссе на пешеходном переходе сбили мужчину. Пострадавший в больнице.

ДТП произошло поздно вечером 24 декабря. Очевидцы происшествия в группе ВК «Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП» сообщили, что водитель не сбавил скорость на пешеходном переходе, при этом три машины, движущиеся по соседним полосам, остановились, чтобы пропустить мужчину.

«Там всё сложилось один к одному — незаконченный ремонт с кучами грязи на обочинах, куча строительной техники, новоиспеченный спальный район, забитый людьми, мотающимися туда-сюда, час пик и сумерки», — написала одна из участниц группы.

Пока обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работало сразу три автомобиля ГИБДД, пострадавшего забрала скорая помощь.

Сейчас родственники ищут очевидцев аварии. В частности, Аня Даровских пишет, что будет благодарна любой информации.

Напомним, на днях было открыто четырехполосное движение на всем протяжении Камышового шоссе в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что остались еще работы, не влияющие на саму дорогу. К ним он отнес опоры освещение и мостовые переходы.