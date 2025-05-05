Массовая гибель птиц в парке Феодосии: коммунальщики «обрезали» деревья вместе с гнёздами

В Комсомольском парке Феодосии разразился скандал после того, как местные коммунальщики провели массовую опиловку деревьев. По словам очевидцев, после обрезки были обнаружены десятки мёртвых птенцов и около десятка взрослых птиц — преимущественно грачей и воронов. Жители утверждают, что на каждом дереве находилось по 10–12 гнёзд, и число погибших может быть значительно выше.

Первым тревогу забили пользователи соцсетей. Они опубликовали фотографии с места и рассказали, что среди веток лежат как мёртвые, так и ещё живые птенцы. Люди потребовали остановить работы, обвинив власти в бездушии и «экологическом вандализме». По их словам, если бы обрезку перенесли хотя бы на месяц, птицы успели бы вылететь из гнёзд.

По информации Mash на волне, к обрезке деревьев был привлечён подрядчик администрации. Однако официальные комментарии от властей поступили не сразу. В МБУ «Городское благоустройство», ответственном за работы, заявили, что выездной мастер не обнаружил мёртвых птиц на месте, а все действия проводились по согласованию с комиссией, в состав которой входит не менее 10 человек.

«Когда получаем разрешение на спил, наличие гнёзд не учитывается. В приоритете — безопасность людей, особенно детей», — прокомментировала ситуацию директор предприятия Ольга Колесникова.

По её словам, в парке было опилено порядка 150 аварийных деревьев. Тем не менее, жители уверены: трагедии можно было избежать, если бы городские службы проявили больше внимания к экосистеме и выбрали другое время для проведения работ. Сейчас они требуют от властей пересмотра подходов к благоустройству и наказания виновных.

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Фото: соцсети

Дмитрий Островский

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