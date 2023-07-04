В Гагаринском районе ребенка искали с Росгвардией

В Севастополе на днях сотрудники Росгвардии разыскали потерявшегося четырехлетнего мальчика. Ребенка удалось вернуть маме в тот же день.

Мама сама обратилась к правоохранителям. Женщина сообщила, что отвлеклась и потеряла сына из вида на детской площадке в Гагаринском районе города.

Правоохранители обнаружили разыскиваемого ребенка в одном из близлежащих дворов и передали взволнованной матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Ольга Сурикова