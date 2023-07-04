В Крыму судебный пристав обвиняется в 38 эпизодах преступной деятельности

В Крыму судебный пристав-исполнитель предстанет перед судом по обвинению в совершении 38 эпизодов преступной деятельности, среди которых служебные подлоги, злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток, сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.
Уголовное дело заведено в отношении судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Бахчисарайскому району УФССП России по Республике Крым.
Установлено, что за взятки в размере 25 тысяч рублей пристав освобождала от исправительных работ осужденных. На основании сфальсифицированных документов она оканчивала исполнительные производства, отменяя назначенные меры принудительного исполнения и ограничения.
По ходатайству следователя судом пристав-исполнитель была отстранена от занимаемой должности на период предварительного следствия.
Свою вину она признала полностью, написав явку с повинной.
Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.
Ольга Сурикова
Фото: pxhere.com