Севастополь хочет оздоравливать участников СВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев накануне, 3 июля, провел встречу с Председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко.

По его словам, обсуждались перспективы социально-экономического и туристического развития Севастополя, а также вопросы, требующие решений на федеральном уровне.

«Рассказал Валентине Ивановне об одной из идей — сделать специальную программу, которая позволит участникам СВО отдыхать в наших санаториях и отелях. Валентина Ивановна выразила готовность поддержать эту инициативу на федеральном уровне», — подчеркнул губернатор.

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Ольга Сурикова