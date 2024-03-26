Поклонская предположительно назвала авторов «Крымского СМЕРШа» «дармоедами и популистами»

В Сети распространяются скриншоты переписки экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской со своими подписчиками в социальной сети ВКонтакте, где она, предположительно, назвала авторов канала «Крымский СМЕРШ» «дармоедами и популистами».

Стоит отметить, что нашему корреспонденту сейчас не удалось найти подтверждений на страницах Поклонской. Авторы Z-каналов предполагают, что администраторы пабликов экс-прокурора подчистили спорные сообщения.

Напомним, совсем недавно Наталья Поклонская нарушила многомесячное молчание и поздравила крымчан с 10-летием присоединения полуострова к РФ в эфире телеканала «НАРА ТВ» администрации Наро-Фоминского муниципального округа.