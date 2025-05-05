В Феодосии подрядчика накажут за массовую гибель птиц

Двоих сотрудников подрядной организации уволили, ещё двоих оштрафовали после скандала с массовой гибелью птиц в Комсомольском парке Феодосии. Об этом сообщает Mash на волне со ссылкой на директора ИП Алексей Погорелова.

По словам предпринимателя, причиной произошедшего стал «человеческий фактор» — рабочие не учли наличие гнёзд при опиловке тополей. В результате десятки птенцов и около десяти взрослых птиц, по словам очевидцев, погибли.

Ранее, 3 мая, в соцсетях и СМИ появилась информация о трагедии в парке. Жители нашли под обрубленными ветками мёртвых грачей и воронов и потребовали остановить работы. Позже в администрации подтвердили факт происшествия. Замглавы администрации Александр Карташов отметил, что ранее подрядчик не подводил, однако теперь получил официальное предостережение. Полиция готовит материалы для возбуждения административного дела. В мэрии заверили, что дальнейшие работы по подрезке деревьев будут проводиться только после дополнительного согласования.

Дмитрий Островский

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