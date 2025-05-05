Этим летом в Севастополе откроют 17 пришкольных лагерей

На аппаратном совещании у губернатора Михаила Развожаева директор Департамента образования Максим Кривонос рассказал, как город готовится к лету. В этом году откроют 17 пришкольных лагерей — на 4 больше, чем раньше. Новые лагеря появятся в школах №31 (на северной стороне), №61 (Гагаринский район), №59 (Терновка) и в 6-м интернате в Инкермане, где недавно сделали ремонт. Планируют принять на 190 ребят больше, чем в прошлом году.

Лагеря будут работать с утра до вечера по программе «Орлята России» с разными мероприятиями, чтобы не было скучно. К детям придут гости из дополнительных школ, УЧС и МВД. Первыми путевки получат дети-сироты, дети-инвалиды и дети участников СВО. Заявки можно подать через Госуслуги (это выбирают 80% родителей) или лично, если нужны особые документы. Медсправки теперь сделают прямо в школах — кабинеты лицензированы и оснащены техникой, чтобы не бегать по поликлиникам.

Еще построят два новых домика в лагерях «Горный» (четвертый, там уже есть три корпуса на 150 человек, столовая на 350 мест и отремонтированная на 190 мест) и «Ласпи» (первый модуль), их сдадут к началу лета. Заявки на первую смену принимают до 14 мая, а если мест останется, сроки продлят. Губернатор предложил открывать все смены сразу, чтобы родители могли выбрать удобное время, и сказал: «Надо сразу знать, кто хочет на вторую или третью смену, иначе мест не хватит, и люди останутся недовольны». Этот вопрос обсудят отдельно.

Напомним, в «Артеке» достраивают лагерь-тысячник «Солнечный». В новом центре появятся амфитеатр, современные артистические и репетиционные залы и многое другое. Также на территории лагеря специалисты строят два спальных корпуса на 500 мест. Завершить строительство планируют к празднованию столетнего юбилея «Артека» в 2025 году.

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города