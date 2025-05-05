9 мая в Севастополе ждут яркие праздники и новые форматы

В этом году 9 мая севастопольцы и гости города смогут бесплатно смотреть военные фильмы и наслаждаться выступлениями творческих коллективов. Кинотеатр «Победа» покажет классику советского кинематографа и современные российские картины о Великой Победе. А в рамках акции «Нас песня к Победе вела!» артисты учреждений культуры выступят с насыщенной программой на открытых площадках. Вечером во Дворце культуры рыбаков пройдет большой концерт, посвященный 80-летию Победы и 81-летию освобождения Севастополя — вход по пригласительным, которые доступны в кассе ДКР. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Одной из главных площадок станет «Новый Херсонес», где с 9 по 11 мая пройдут богослужения, концерты, кинопоказы, патриотические акции, полевая кухня и гастрономический фестиваль. Для всех возрастов подготовят интерактивные зоны на главной сцене, центральной аллее и в молодежном центре «Точка опоры». Подробности — в расписании на карточках.

Парада Победы в этом году не будет по соображениям безопасности — решение согласовано с Минобороны, сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании. «Бессмертный полк» пройдет онлайн, как и в прошлом году, с возможностью участия через ТВ или другие форматы — подробности по ссылке.

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