Сколько нужно денег для счастья? Россияне назвали сумму

Для счастья среднестатистическому россиянину нужно 257 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит исследовательский центр SuperJob.

У мужчин запросы выше — 280 тысяч, у женщин скромнее — 235 тысяч. Молодежи до 24 лет для счастья достаточно 192 тысяч, а россияне 45+ хотели бы получать 272 тысячи в месяц. Чем выше зарплата — тем выше «планка счастья». Те, кто зарабатывает меньше 50 тысяч, в среднем мечтают о 200 тысячах в месяц. А получающие больше 100 тысяч хотят 300 тысяч.

В тройке городов с самыми высокими финансовыми запросами — Москва (290 тыс.), Владивосток (276 тыс.) и Санкт-Петербург (264 тыс.). Самые «скромные» — жители Кирова: им достаточно 204 тысяч рублей. Опрос проводился с 16 июня по 14 июля среди 23 тысяч человек в более чем 500 городах России.

Дмитрий Островский

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