В Евпатории будут судить экс-главу капстроя за смерть подростка

За халатность

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Управления капитального строительства администрации Евпатории, который обвиняется в халатности, повлекшей смерть ребенка, а также в превышении полномочий.

Следствием установлено, что 14 сентября прошлого года в Евпатории на территорию стройки «Дом Пионеров», где не были установлены защитные ограждения, проник 13-летней мальчик. Он упал с высоты сооружения и от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

Кроме того, с октября 2019 по январь 2020 года чиновник необоснованно перечислил денежные средства подрядным организациям, чтобы придать видимость своей работе.

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Подрядчикам успело уйти более 11,5 млн. рублей на поставку модульного детского садика, несмотря на то, что работы на данном объекте не были выполнены в полном объеме, а также перечислил средства в размере более 2,2 млн. рублей на поставку гимнастического инвентаря для Дворца спорта, в то время как спортинвертарь предоставлен не был.

Уголовное дело направлено в суд, где находится в настоящее время.

Ольга Сурикова