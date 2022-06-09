В Севастополе гей-пропаганду назвали «глобальным оружием Запада»

Депутаты заксобрания Севастополя направили в Госдуму РФ поправки в КоАП, предполагающие введение административной ответственности за ЛГБТ-пропаганду среди совершеннолетних.
На сегодняшний день КоАП предусматривает административную ответственность исключительно за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних. О том, почему именно севастопольские депутаты решили дать бой ЛГБТ-пропаганде и насколько своевременна эта мера «Севкор» побеседовал с вице-спикером заксобрания Севастополя, депутатом ЛДПР Ильей Журавлевым.
— Законодательное собрание Севастополя предложило ввести административную ответственность за пропаганду ЛГБТ среди россиян всех возрастов. Почему было решено выступить с таким предложением?
— Согласно нормам действующего законодательства, запрещена пропаганда ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних, однако стоит производителю контента поставить маркер 18+ и эта пропаганда уже допустима.
В то же время, уверен, большинство населения нашей страны негативно относится к подобным нетрадиционным ценностями с учетом того, что мы живем в обществе, где издревле почитают институт семьи и брака, а также стремятся защитить общечеловеческие традиционные ценности. Соответственно разнообразный контент, содержащий элементы ЛГБТ-пропаганды, попросту оскорбляют чувства и ущемляют права большинства россиян, которым подобные сцены в фильмах или статьи в СМИ и так далее могут оказаться просто неприятными.
Однако, нетрадиционные отношения были всегда, и в античности, и в средневековье, но это было скорее развлечением. В наше время мы становимся свидетелями, когда все это пытаются сделать нормой. Коллективный Запад использует ЛГБТ-пропаганду как глобальное оружие для разрушение традиционных норм и ценностей, лежащих в культурном коде большинства наций, в том числе и в нашем. Естественно мы должны выработать механизмы для противостояния этому оружию.
— Что попадает под пропаганду среди взрослых россиян?
— Стоит понимать, что речь идет именно о пропаганде, то есть популяризации, нетрадиционных сексуальных отношений путем бесконтрольного распространения информации способной сформировать искаженные представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, не исключает подачи соответствующей информации в нейтральном контексте.
Таким образом, мы не предлагаем исключить из общественного дискурса проблему прав сексуальных меньшинств, мы намерены запретить именно популяризацию подобного образа жизни.
Ярким примером недопустимой ЛГБТ-пропаганды может служить проведение гей-парадов, либо демонстрация фильмов, воспевающая подобные отношения, например, нашумевший американский фильм «Горбатая гора», который в свое время беспрепятственно демонстрировался в России и собрал внушительные кассовые сборы.
Естественно все тонкости того, в каком случае речь идет именно о пропаганде, а в каком о нейтральном освещении информации будет решать суд, тут вопрос правоприменительной практики.
— Какие предусмотрены штрафы за пропаганду? От чего зависит сумма штрафа?
— Санкция статьи зависит от того, кем именно совершено правонарушение и каким образом. Если речь идет просто о физлицах, то размер штрафа составит от сорока до пятидесяти тысяч рублей, если должностным лицом, то от ста до пятисот тысяч рублей, юрлицом – от одного миллиона до пяти миллионов рублей. Если речь идет о пропаганде в СМИ или в интернете: размер будет колебаться от ста тысяч рублей до десяти миллионов, если речь идет о юрлицах.
Особая ответственность предусмотрена для иностранцев либо апатридов. Здесь помимо штрафа предусмотрено последующее выдворение таких граждан за пределы РФ.
— Какие штрафы будут для создателей фильмов, книг, издательств? Что будет считаться нарушением?
— Как уже было отмечено выше, здесь будет играть роль, решение суда в каждом конкретном случае, кто будет признан ответственным за ЛГБТ-пропаганду: физлицо или юрлицо, гражданин РФ или иностранец.
Если говорить о том, что именно в каждом конкретном случае будет расцениваться как гей-пропаганда будет зависеть конкретно от правоприменительной практики и решения суда.
Беседовала Дарья Тимофеева