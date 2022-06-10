Погода в Севастополе на выходных

Готовимся к дождливым праздникам

В Севастополе сегодня, 10 июня, переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 16…18°, днем 24…26°.

В субботу, 11 июня, переменная облачность.

Ночью без осадков, утром днем небольшой дождь.

Ветер северо-восточный 6-11м/с.

Температура воздуха ночью 16…18°, днем 25…27°.

В воскресенье, 12 июня, переменная облачность.

Ночью утром небольшой дождь, днем без осадков.

Ветер северо-восточный 8-13м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°, днем 27…29°.

Фото: Ольга Якунина