Погода в Севастополе на выходных

Готовимся к дождливым праздникам
В Севастополе сегодня, 10 июня, переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью 16…18°, днем 24…26°.
В субботу, 11 июня, переменная облачность.
Ночью без осадков, утром днем небольшой дождь.
Ветер северо-восточный 6-11м/с.
Температура воздуха ночью 16…18°, днем 25…27°.
В воскресенье, 12 июня, переменная облачность.
Ночью утром небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер северо-восточный 8-13м/с.
Температура воздуха ночью 17…19°, днем 27…29°.
Фото: Ольга Якунина