В Севастополе подтверждена смерть ребенка от менингита

Городские власти Севастополя подтвердили появившуюся ранее в соцсетях информацию о смерти ребенка от от менингококковой инфекции.

При этом было опровергнуто предположение автора публикации о том, что болезнь связана с купанием в инкерманском карьере, вода в котором якобы чем-то загрязнена.

В пресс-службе правительства Севастополя разъяснили, что менингококковая инфекция передается от человека к человеку контактным путем.

«Заразиться менингококковой инфекцией водным путем невозможно. Передача возбудителя менингококка от больного здоровому человеку происходит воздушно-капельным путем при тесном общении», — подчеркивается в сообщении.

Эпидемиологи регионального отдела Роспотребнадзора провели обследование всех контактировавших с ребенком лиц и ни у кого из них не выявили бактериальный менингит.

Также отмечается, что в реанимационных отделениях городских больниц ни детей, ни взрослых с таким диагнозом нет и информация, которую распространяют в соцсетях, не соответствует действительности.

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Ольга Сурикова