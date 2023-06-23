Развожаев: актуальный спрос на места в детских садах закрыт

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе отчета в заксобрании Севастополя о работе правительства за 2022 год рассказал, что актуальный спрос на места в детских садах города закрыт.

По словам главы Севастополя, таких показателей позволило достичь введение в эксплуатацию трех новых детских садов на 700 мест.

«Сейчас такого, чтобы родители обратились за местом в детском саду и получили отказ – такого нет. Есть те, кто просто стоит в очереди, ждут пока ребенок подрастет», — отметил Развожаев.

Напомним, Севастополь занял 76 строчку в рейтинге регионов по уровню благосостояния семей, сообщают аналитики агентства РИА-Рейтинг.

В нашем городе в семье с двумя детьми после минимальных расходов потенциально должно оставаться 10, 8 тыс. рублей, с одним ребенком – 26,4 тыс. рублей.