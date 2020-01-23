В ДКР отметили День почерка

23 января ко Всемирному дню ручного письма (Дню почерка) во Дворце культуры рыбаков открылась творческая мастерская каллиграфического почерка для десятиклассников СШ №49.

«Писать красиво умеет далеко не каждый, более того, аккуратный и разборчивый почерк сегодня

становится всё большей редкостью. Эта дата учреждена с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о неповторимости почерка каждого человека», — рассказала ведущая мероприятия, начальник отдела культурно-досуговой деятельности М. Сидорец.

Старшеклассники старательно выводили буквы, записывая подготовленные для них тексты литературных писем из произведений Куприна, Пушкина, Гоголя.

Подводя итоги, были объявлены имена победителей конкурса на самый красивый почерк : I место — В.Сиромля, II место — А.Чунжина , III место — П. Роза.

По материалам отдела информации ДКР

Фото Екатерины Мокрецовой