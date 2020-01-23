С 1 марта сайты государственных органов можно будет посещать без учета трафика

С 1 марта жители России будут пользоваться порталом Gosuslugi.ru и сайтами органов власти даже при нулевом и отрицательном балансе. При заходе на эти ресурсы интернет-трафик не будет тарифицироваться.

Участники Всероссийской переписи населения 2020 года также смогут заполнить электронные переписные листы на портале Gosuslugi.ru, не тратя личные деньги.

Идею обеспечения бесплатного доступа к социально значимым отечественным сайтам предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.

Глава Росстата Павел Малков отметил, что это решение упростит проведение цифровой переписи населения и позволит большему числу жителей страны заполнить переписной лист онлайн.

С 1 по 25 октября 2020 года все жители России, имеющие стандартную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), смогут самостоятельно пройти интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru, выбрав услугу «Пройти перепись населения».

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий.

По материалам пресс-службы Крымстата

Фото: intercom-sib.ru