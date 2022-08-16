В Севастополе еще 122 новых случая заражения COVID-19

Суточная заболеваемость коронавирусом более 100 человек держится уже 4 дня.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 11 человек. Выписаны 14 пациентов. На данный момент в больницах находится 123 пациента, из них 97 — с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

По состоянию на утро 16 августа в городе зарегистрированы 122 новых случая заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 68 лет.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 87 012 человек, выздоровели 83 530.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 16 августа сделали прививку от коронавируса 335 259 человек. Второй этап вакцинации прошли 314 268 жителей города.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 16 августа поступило более 373 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.