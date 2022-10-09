В домах Керчи из-за взрыва на Крымском мосту выбиты сотни окон

Взрыв на Крымском мосту был такой силы, что повылетали стекла в домах и соцучреждениях Керчи, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Святослав Брусаков.

Он рассказал, что повреждено около 250 окон, в том числе в детсадах и школах. Больше повреждений зафиксировано в районах Нижний и Верхний Солнечный, 7 ветров, в центральной части города.

«Составлены списки с указанием повреждений. Подрядчики уже начали производить замеры. Определены необходимые мероприятия. Как временная мера — до начала остекления часть окон будет закрыта пленкой или фанерой. Фронт работ подрядчикам обозначен. Ситуация под контролем», — подчеркнул глава Керчи.

Ольга Сурикова